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Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınanların arasında gardiyanlar da var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:10 | Son Güncelleme

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden aralarında gardiyanın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınanların arasında gardiyanlar da var!

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurutuluş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda S.A, F.Y, Ö.O, M.K, M.G, A.E ve Ş.G. gözaltına alındı.

Evdeki aramada 2 tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gardiyan olduğu öğrenilen M.K'nin yanı sıra F.Y ile S.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu operasyonu

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