HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da vahşet! Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar

Aydın'da vahşet! Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar

22.11.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, öldürdükleri köpeğin derisini yüzerek yol kenarına attılar.

Aydın'da vahşet! Köpeğin derisini yüzüp yol kenarına attılar

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi’nde bir köpeğin yüzülmüş derisini gören Nazlı Ekinci adlı vatandaş, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’ni (DİHAD) aradı.

Olay yerine giden dernek görevlileri, katledilen köpeğin yakınında bir de telef olmuş bir kedi görünce olayı Didim Asayiş Büro ekiplerine bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"GÖRDÜKLERİMİZ KARŞISINDA ŞOKE OLMUŞTUK"

Konuyla ilgili açıklama yapan DİHAD Başkanı Bilal Süren şu ifadeleri kullandı:

“Didim 2. Koy mevkiinin karşısındaki çamlık alanda yürüyüşe çıkan Nazlı Ekinci hanımın bize telefonla ihbar etmesiyle olay yerine gittik. Bir köpeğin derisi yüzülerek katledildiğini aktarmıştı bize. Olay yerinde olan derinin hangi hayvan türüne ait olduğunu anlamaya çalıştık. İnceleme sonucu bir köpeğe ait olduğunu anladık. Gördüklerimiz karşısında şok olmuştuk. Derisi yüzülerek katledilen köpeğin yakın bölgesinde ölüm nedeni bilinmeyen bir de kedi ölüsü bulduk.

Korkunç görüntü! Yakıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktıKorkunç görüntü! Yakıldığı iddia edilmişti, gerçek ortaya çıktı

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Ortalıkta sadece yüzülen deri vardı, maalesef bedenine ulaşamadık. Bu vahşetin bilgisi hemen polise bildirildi. Daha sonra olay inceleme ekibiyle beraber barınak hekimlerine de bilgi verildi. Her kurum duyarlılık göstererek kısa sürede olay yerine geldiler. Didim Asayiş Büro Amirliğince soruşturma kapsamı genişletilerek, incelemeler yapılacak. Biz de olayın takipçisi olacağız.

Hayvan hakları yasası yeterli değildir derken tam da bu nedenlerden dolayı diyorduk. Yaşam savunucuları olan bizler de bu caninin bulunması ve gerekli cezaya çarptırılması için takipte olacağız” (DHA)

Ankara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundularAnkara'da köpek katliamı! Yan yana dizilmiş halde bulundular


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNERHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyorHamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Bitene kadar gündem yapmaya devam edeceğimBitene kadar gündem yapmaya devam edeceğim
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkaracağız

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

Okulda coşkuyla karşılanmıştı! Muharrem öğretmenden acı haber

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle...

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankasından faiz artırımı bekliyor

Dehşete düşüren olay! Polis merkezinden çıkıp intihar etti

Dehşete düşüren olay! Polis merkezinden çıkıp intihar etti

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.