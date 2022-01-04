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  4. Aydın'da yürekler ağza geldi! İntihar etmek için çatıya çıktı, ne yaptılarsa ikna olmadı

Aydın'da yürekler ağza geldi! İntihar etmek için çatıya çıktı, ne yaptılarsa ikna olmadı

04.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde eşinin çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan ve atlamak üzere olan genci, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş son anda yaptığı hamle ile kurtardı. Etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için bağırırken, ikna çalışmaları karşılık bulmadı. Gencin dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Karakuş ise, hızlıca üzerine atlayarak H.T.’yi kurtardı. H.T.’nin kurtulmasına alkışla karşılık verildi.

Aydın'da yürekler ağza geldi! İntihar etmek için çatıya çıktı, ne yaptılarsa ikna olmadı

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini iddia eden H.T., intihar etmek için çatıya çıktı. Çatıdan aşağıya atlamaya çalışan H.T., çocuklarının getirilmesini istedi. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraş verdi.

DİKKATİNİN DAĞILMASINI FIRSAT BİLDİ

O esnada olayın gerçekleştiği yerde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı hizmet binasında bulunan Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş da genci ikna etmeye çalıştı. Etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için bağırırken, gencin dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Başkan Karakuş, hızlıca üzerine atlayarak H.T.’yi kurtardı. H.T.’nin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, alkışla karşılık verdi.
Kurtarılan H.T. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Aydın
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