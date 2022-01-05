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  4. Aydın dağlarından toplanıyor! Yarım çay bardağı içildiğinde o hastalığa şifa oluyor

Aydın dağlarından toplanıyor! Yarım çay bardağı içildiğinde o hastalığa şifa oluyor

05.01.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar tarafından toplanan kekiklerin, asırlardır devam eden yöntemlerle suyu çıkarılıyor. 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan “Aydın’ın dağlarından toplanan kekiklerden elde edilen kekik suyu, ağız ve mide yarası, hazımsızlık gibi bütün hastalıklara şifa oluyor. Koronaya da iyi geliyor. Hazımsızlık yaşadığında yarım çay bardağı içtiğin zaman sindirir. Miden bulandığı zaman iç, bulantısını durdurur'' şeklinde konuşuyor.

Aydın dağlarından toplanıyor! Yarım çay bardağı içildiğinde o hastalığa şifa oluyor

Aydın'da dağlarda kendiliğinden yetişen kekiklerin özel yöntemle çıkarılan suyu asırlardır insanlar için şifa kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde kıymete binen doğal şifa kaynağı kekik suyu pazar tezgahlarında yerini alırken, vatandaşlar da virüslerden korunmak için kekik suyunu tercih ediyor.

Bağışıklığı da güçlendirdiği belirtilen kekik suyunun faydalarının ise saymakla bitmediğini ifade eden 42 yıldır pazarcılıkla uğraşan Duran Doğan, tezgahında doğal ürünler satarak vatandaşlara şifa dağıttığını belirtti.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLUYOR

Her derde deva olan kekik suyunun vücut direncini de artırdığına dikkat çeken Doğan; “Aydın’ın dağlarından toplanan kekiklerden elde edilen kekik suyu, ağız ve mide yarası, hazımsızlık gibi bütün hastalıklara şifa oluyor. Koronaya da iyi geliyor. Hazımsızlık yaşadığında yarım çay bardağı içtiğin zaman sindirir. Miden bulandığı zaman iç, bulantısını durdurur. Birçok mide ağrılarına, vücut rahatsızlıklarına iyi gelir” dedi.

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LİTRESİ 25 TL

Aydınlıları kekik suyunun önemini bildiklerini ve her zaman satın aldıklarını ifade eden Doğan; “Biz de kış yaz fark etmez ama yazın daha çok satış yapıyoruz. Yaz aylarında daha çok çeşit yemekler yendiği için, hazımsızlığı gidermek isteyen vatandaşlar kekik suyuna yönelir. Şu anda kekik suyunun 1 litresini 25 TL’den satıyoruz. Bizdeki kekik suyu damlama yöntemi ile üretilen kekik suyu. Kaynatılarak suyu çıkarılanlardan değil. Bu kaynatılıyor ve buharı borudan geçerek damıtılarak elde ediliyor ve hakiki kekik suyu çıkar ortaya. Zaten bu biraz acımsı olur. Kekik suyunun keskinliği oradan belli olur. Bunu içerken seyreltmeye gerek yok. Eğer içebilirsen sade içmek daha iyi ama acılığından dolayı sade içemeyenler biraz su ile seyreltebilir” dedi.

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(İHA)

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Aydın
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