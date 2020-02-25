Aydın'daki heyelan anı böyle görüntülendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi'nde yürekler ağızlara geldi.

Mahalle halkı, mahalleyi yaylaya bağlayan yola taş parçalarının yuvarlandığını fark etti. Zaman zaman yola parçaların yuvarlanmaya devam ettiğini gören mahalleli durumu Mahalle Muhtarı Olgun Çetintaş'a bildirdi. Muhtar Çetintaş durumdan Aydın Büyükşehir ve Sultanhisar Belediyelerini haberdar etti.

Telefon üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede önlem alarak büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti. Ekiplerin bölgede bulundukları sırada büyük bir gürültü ile kaya parçası yola yuvarlandı. Yol kısa süreli trafiğe kapanırken, belediye ekipleri yola düşen toprak ve kaya parçalarını kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

(İHA)

