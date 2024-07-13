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  4. Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın! Gece boyu devam etti

Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın! Gece boyu devam etti

13.07.2024 08:50
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Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında dün çıkan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşarken, ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Aydın'daki kağıt fabrikasında yangın! Gece boyu devam etti

Aydın Söke'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının açık alandaki kağıt toplama bölümünde çıkan yangına karadan müdahale gece boyunca devam etti.

Rüzgardan dolayı geniş alana yayılan yangına ekipler müdahale etmekte güçlük yaşadı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevre il ve ilçelerden bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi. AFAD ve UMKE ekipleri de bölgede hazır bulundu.

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Tutuşma tehlikesi altında olan sıkıştırılmış kağıtların bir kısmı iş makineleriyle alandan çıkartıldı.

Söndürme esnasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler ve işçilere olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

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HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilen havadan müdahale de günün ağarmasıyla yeniden başladı.

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(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express
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yangın Aydın
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