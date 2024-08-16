Aydın'daki orman yangını şehir merkezine sıçradı! 'Evlerinizi boşaltın' çağrısı

Akyeniköy Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

"EVLERİNİZİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI!

İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken çıkan orman yangını şehir merkezlerine de sıçradı.

Polis, halka "Evlerinizi boşaltın" çağrısında bulunuyor.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ!

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor. AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR!

Yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Bölgeye iş makinesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.