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Aydın'daki Poseidon heykeli bu hale geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 08:29 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan fırtına, Yalı Caddesi üzerinde bulunan Poseidon heykelini devirdi.

Didim’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük hayatı olumsuz etkilerken; fırtına sebebiyle Yalı Caddesindeki Poseidon heykeli devrildi.

Aydın'daki fırtınada Poseidon Heykeli devrildi

Yunan mitolojisinden denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören esnaflar ve vatandaşlar, konuyu Didim Belediyesine bildirirken, Poseidon heykelinin yıkıldığı gören Didimliler de olayı sosyal medyadan duyurdu.
Heykel 2012 yılında Didim’e gelen tatilcilerin dikkatini çekmek ve turizmde çeşitlilik oluşturmak amacıyla konulmuştu.
Kentte gün boyunca etkisini gösteren ve saatteki hızı 30 kilometreyi aşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede yağmurun da yağmasıyla zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.
Fırtınada, Altınkum Sahili'ndeki Poseidon Heykeli devrildi.
Balıkçılar, teknelerini Taşburun Limanı'na demirledi.
Öte yandan Çine ilçesinde fırtınada bir apartmanın çatısı uçtu, Söke ilçesinde ise elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.
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Anahtar Kelimeler:
Aydın Poseidon heykeli fırtına

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