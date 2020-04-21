HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın’daki rehine krizi! Eşini, iki çocuğunu ve komşularını rehin aldı

Aydın’daki rehine krizi! Eşini, iki çocuğunu ve komşularını rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 07:11 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı eşini, iki çocuğunu ve evinde misafir bulunan komşularını silahla rehin alan şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim olması sağlandı.

Olay gece saat 01:00 sıralarında Efeler İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre özel bir bankada silahlı güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve iddiaya göre ailevi sebeplerden dolayı bunalımda olduğu öğrenilen H.T. isimli şahıs gece yarısı eve geldi. Evdekilere kapıyı açtırmaya ikna eden şahıs, daha sonra yanındaki silahı çekerek eşi B.T. ile birlikte iki çocuğunu ve evde bulunan komşularını rehin aldı.

İmdat çağrısı üzerine eve gelen polis ekipleri şahsın silahlı olduğunu öğrenince durumu Cumhuriyet Savcısı’na bildirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı rehineleri kurtarmak için operasyon planı yaptı. Bu arda olay yerine tam donanımlı Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları sırasında şahıs ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay nedeniyle tüm mahalle sokağa döküldü. Polis ekiplerinin sosyal mesafe uyarılarına rağmen dağılmayan şahıslar olay sona erdikten sonra evlerine çekildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulduAlkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
1/
Anahtar Kelimeler:
Aydın rehine

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsünü görmedik

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı kararı!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı kararı!

Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

İsviçreli bilim insanları koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

THY uçuşlara ne zaman başlayacak?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Ailesiyle tartıştı 5. kattan atladı

Diğer Haberler
Çalıntı aracı polisin üzerine sürdü! 1’i polis 2 yaralı

Çalıntı aracı polisin üzerine sürdü! 1’i polis 2 yaralı

Atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Kritik atama ve görevden alma kararları!

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de de hissedildi! İran'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı kararı! Genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı kararı!

İletişim Başkanı Altun'dan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar

Altun'dan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.