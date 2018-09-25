HABER

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı'nda değil yeni yapılan TOKİ'nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesine ilişkin, "Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı'nda değil yeni yapılan TOKİ'nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı." dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttıktan sonra esnafı ziyaret eden Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Aydın ve İzmir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını kaydetti.

Yerel seçim startını 25 Haziran sabahı verdiklerini aktaran Hamza Dağ, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte başarılı bir sonuç elde etmek için canla başla mücadele ettiklerini ifade etti.

Bu ay yapılması planlanan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 16 Ekim'e ertelenmesine ilişkin düşünceleri sorulan Dağ, şunları söyledi:

"Bu otoyol projesi, benim de vakıf olduğum, milletvekili arkadaşlarımızın da birebir takip ettiği ve bölgemiz için önemli bir proje. Aydın'dan Denizli'ye kadar ilçelerimizin içerisinden geçen trafiğin hayatı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu otobanın yapılması konusunda da bakanlığımızda hiçbir soru işareti yok. Sadece şu an için yaşamış olduğumuz ekonomik durumlardan dolayı, yapılan ihalelere katılımlar konusunda, özellikle de fiyatlandırmalar konusunda sıkıntılar yaşandığı için bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Buranın yapılması konusunda hükümetimizde herhangi bir irade değişikliği söz konusu değildir. Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı'nda değil yeni yapılan TOKİ'nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı."

Hamza Dağ'ın Nazilli ziyaretine, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Sayar ile partililer de eşlik etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktıHaluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı
Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirveErdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti hamza dağ ihale Otoyol

En Çok Okunan Haberler

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlü olan Cansel Çördük, Instagram'ı sallıyor!

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Mehmet Demirkol: Slimani'den korkmaya başladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Eski AK Parti'li Selçuk Özdağ'dan Türk devleti için bir garip benzetme

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Erdoğan ve Trump arasında ABD'de sürpriz zirve

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

Çocuk oyunu film serisiyle tanınan oyuncak bebeğin ismi? (25 Eylül Salı 20.30 Hadi ipucu)

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

MİT TIR'ları davasında Şafak Pavey kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.