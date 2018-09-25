Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin ertelenmesine ilişkin, "Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı'nda değil yeni yapılan TOKİ'nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı." dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttıktan sonra esnafı ziyaret eden Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen Aydın ve İzmir'i AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracaklarını kaydetti.

Yerel seçim startını 25 Haziran sabahı verdiklerini aktaran Hamza Dağ, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte başarılı bir sonuç elde etmek için canla başla mücadele ettiklerini ifade etti.

Bu ay yapılması planlanan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesinin 16 Ekim'e ertelenmesine ilişkin düşünceleri sorulan Dağ, şunları söyledi:

"Bu otoyol projesi, benim de vakıf olduğum, milletvekili arkadaşlarımızın da birebir takip ettiği ve bölgemiz için önemli bir proje. Aydın'dan Denizli'ye kadar ilçelerimizin içerisinden geçen trafiğin hayatı olumsuz etkilediğini hepimiz biliyoruz. Bu otobanın yapılması konusunda da bakanlığımızda hiçbir soru işareti yok. Sadece şu an için yaşamış olduğumuz ekonomik durumlardan dolayı, yapılan ihalelere katılımlar konusunda, özellikle de fiyatlandırmalar konusunda sıkıntılar yaşandığı için bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Buranın yapılması konusunda hükümetimizde herhangi bir irade değişikliği söz konusu değildir. Demir fiyatları ve diğer fiyatlarda stabil olmayan süreçler yaşanıyor. Bu sadece Aydın-Denizli Otobanı'nda değil yeni yapılan TOKİ'nin ve bakanlıklarımızın ihalelerinde de fiyatlandırmalardan kaynaklı problemler yaşanabiliyor. Bunlar zaten geçici, şu an için piyasa iyice yerine oturmaya başladı."

Hamza Dağ'ın Nazilli ziyaretine, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Parti İlçe Başkanı Bülent Sayar ile partililer de eşlik etti.

