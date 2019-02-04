Aydın Denktaş toprağa verildi

Sefa KARAHASAN,LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Raif Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86) son yolculuğuna uğurlandı. Cumartesi günü hayatını kaybeden Aydın Denktaş için Lefkoşa'da bulunan Selimiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi bugünkü toplantısını cenaze nedeniyle erteledi.
Yoğun bir kalabalığın katıldığı törende; Aydın Denktaş'ın naaşının başına en çok sevdiği eşarfı serildi. Denktaş'ın New York'ta görev yapan torunu Rauf Alp Denktaş da cezane için ülkeye geldi. Cenaze namazını kıldıran cami imamı, kalabalıktan, "Kıbrıs Türkü vefaker bir annesini kaybetmiştir" diyerek helallik istedi.
'BÜYÜK BİR DEĞERİ KAYBETTİK'
Gazetecilerin soruları üzerine kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da, "Cumhurbaşkanımızı temsilen burada bulunmaktayım. Kıbrıs Türk halkının başı sağolsun, milletimizin başı sağolsun" dedi. Oktay, "Kıbrıs Türkü büyük bir değeri kaybetti" diye konuştu.
Aydın Denktaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu bir çok kurum ve kişi çelenk gönderdi.
Aydın Denktaş'ı naaşı, aile mezarlığında oğlu Raif'in yanına defnedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Törenden görüntüler
Cenaze namazı
Detaylar
(04.02.2019 - Saat: 14:46 - Haber Kodu : 190204116)
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