CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'a Allah'tan rahmet diledi.
Kılıçdaroğlu, Aydın Denktaş'ın vefatı nedeniyle Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatından dolayı üzüntü duydum. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Kıbrıs Türk halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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