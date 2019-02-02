Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatının ardından oğlu Serdar Denktaş'a taziyelerini iletti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı nedeniyle oğulları ve KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı arayarak taziyede bulundu.
Çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.
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