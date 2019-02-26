Aydın Doğan hakkındaki SPK davası

İSTANBUL (AA) - İş insanı Aydın Doğan'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan açılan davanın Yargıtay'ın bozma ilamının ardından görülmesine devam edildi.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Aydın Doğan ile tüm sanıkların avukatları ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) vekilleri hazır bulundu. Diğer sanıklar Ali Rıza Temuroğlu, Hanzada Vasfiye Doğan ve İmre Barmanbek ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 2018 yılındaki bozma ilamı okundu ve huzurdakilere soruldu.

Sanık Aydın Doğan, Yargıtay bozma ilamından haberinin olduğunu, konuyla ilgili beyanlarını yazılı olarak ibraz ettiğini belirterek, ''Bana göre bu dava başından yanlış açılmıştır. Hukuka aykırı bir şey yoktur. Ameliyat olmuştum. Mahkemeye rapor göndermiştim. Ancak önceki hakim, hakkımda zorla getirme kararı çıkarmıştır. Bu konu basında yer aldı, itibarım zedelendi'' dedi.

Sanık avukatları da yazılı savunmaya ekleyeceklari bir şeylerinin olmadığını ifade ederek, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmalarını istedi.