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Aydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 18:56 | Son Güncelleme

DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ablası Hikmet Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı

Ümit UZUN- Cemal YURTTAŞ İSTANBUL(DHA) DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın ablası Hikmet Ataman, son yolculuğuna uğurlandı.
86 yaşındaki Hikmet Ataman Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybetmişti. Hikmet Ataman'ın cenaze namazı Altunizade'de bulunan Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı. Cenazede Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, Tuncay Özilhan, Ertuğrul Özkök, Okan Bayülgen ve Erol Evgin'in de aralarında bulunduğu sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hikmet Ataman'ın cenazesi defnedilmek üzere Beykoz'da bulunan Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Aydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandıAydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandıAydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandıAydın Doğan'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı

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