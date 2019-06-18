HABER

Aydın Doğan'ın yargılandığı 'SPK davası' zaman aşımından düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla yargılandıkları dava, zaman aşımından düştü.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)- DOĞAN Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 sanığın 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla yargılandıkları dava, zaman aşımından düştü.

'AVUKATLAR ZAMAN AŞIMINDAN DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ'

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan Hanzade Doğan Boyner ve taraf avukatları hazır bulundu. Hanzade Doğan Boyner, Yargıtay'ın bozma kararının doğru olmadığını savunarak, mahkemeye 3 sayfalık yazılı dilekçe sundu.

Sanıkların avukatı Köksal Bayraktar ve Şehnaz Yüzer de mahkemeye zaman aşımı ile ilgili dilekçe sundu. Avukatlardan Bayraktar, "Biz zaman aşımı konusundaki yazılı beyanlarımızı tekrar ederiz. Ayrıca sanıklar davaya konu edilen 4 şirketin hepsinde yönetim kurulu üyesi değildir. Bu suçun oluşması için öncelikle yönetim kurulu üyesi olmaları gerekmektedir. Bu husus nazara alınarak öncelikle beraat kararı veya davanın düşürülmesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Şikayetçi avukatı ise "Zaman aşımı dolmamıştır. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

MAHKEME: 8 YILLIK ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLMUŞTUR

Mahkeme kararında sanıklar hakkında, '2499 Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldığını, suçun ceza miktarının da 2 yıldan 5 yıla kadar olduğunu, zaman aşımı süresinin de 8 yıl olduğunu belirtti. Mahkeme bu gerekçeyle 4 sanık hakkında açılan davanın zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkemenin kararında, "Bu haliyle en son sanık Aydın Doğan'ın savunma tarihi olan 23 Haziran 2010 tarihinden itibaren 8 yıllık süre 23 Haziran 2018 tarihinde dolmuştur. Böylece davanın zaman aşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmesi kanaatiyle hüküm tesis olunmuştur" denildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti. Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Dava devam ederken mahkeme, celse dışında sağlık sebebiyle duruşmalara katılamayan Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı. Aydın Doğan'ın avukatlarının bu kararın kaldırılması için mahkemeye rapor sunarak istirahat süresinin devam edeceği ve tedavi süresinin devam edeceği ve uzun süreli yurtdışında bulunacağını belirtmeleri üzerine Doğan hakkındaki zorla getirme kararı 18 Haziran 2018'de ortadan kaldırılmıştı.

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Bakan Kasapoğlu Pendik’te gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu Pendik’te gençlerle buluştu
Yozgat’ta gelinciklerin görsel şöleniYozgat’ta gelinciklerin görsel şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.