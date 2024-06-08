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  4. Aydın Efeler'de tüyler ürperten olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu

Aydın Efeler'de tüyler ürperten olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu

08.06.2024 20:54
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Aydın Efeler'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yol kenarında bir kişi başından uzun namlulu silahla vurulmuş halde bulundu.

Aydın Efeler'de tüyler ürperten olay! Yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 562 sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin başından vurulmuş halde yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de şahsın ismini Gürhan Küçük (45) olduğu tespit edilirken, Küçük'ün elinde bulunan uzun namlulu silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Küçük'ün cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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