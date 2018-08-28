Aydın: Gedikler Barajından 9 bin dekar tarım alanı sulanacak

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Büyükorhan Gedikler Barajı'nın tamamlanmasının ardından depolanacak su ile 9 bin 240 dekar zirai arazinin sulanacağını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'GÖLSU' projesi kapsamında Bursa Büyükorhan Gedikler Barajı’nda çalışmalara başlandı. Bursa’ya yapılan yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltma çalışmalarına devam eden DSİ, kentte son dönemde yapılan su çalışmalarının artması ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Doğrudan insana hizmet etme gibi bir misyonlarının bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.

Büyükorhan Gedikler Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak su ile Gedikler, Peçin, Pınarköy, Çeribaşı, Yakuplar, Danacılar ve Baloğlu köylerine ait 9 bin 240 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten Aydın, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

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