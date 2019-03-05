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"Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 13:41 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak"

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak" dedi.

Selçuk, Aydın temasları kapsamında partisinin İl Başkanlığına yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçim sürecinin heyecanını ve coşkusunu Aydınlı hemşehrileriyle yaşayacaklarını ifade eden Selçuk, 31 Mart’ta Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş'la birlikte Aydın'ın gönül belediyeciliğiyle tanışacağını belirtti.

"Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz" diyen Selçuk, "Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak. Bu başarıyı, her gün daha çok çalışarak, çalınmadık kapı bırakmayarak, gönüller kazanarak, yürekler fethederek elde edeceğiz. Vekillerimiz ve adaylarımız çok iyi çalışıyor. Cumhur İttifakı’nın Aydın’da çok güzel bir sonuç alacağına yürekten inanıyorum. Burası baba ocağım olmasının haricinde beni besleyen topraklar. Bizler de bu sürece daima destekçi olacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın’da kadınların her zaman güçlü ve cesur olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Eminim ki Mustafa Savaş, bu süreçte en büyük desteği kadın kollarından alacaktır. Aydın’da seçim süreci yeni bir zaferle burada sonuçlanacak. Aydın, 1 Nisan sabahı gönül belediyeciliğiyle tanışacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk daha sonra kent merkezindeki Salı Pazarı'nı gezdi. Pazarcı esnafıyla sohbet eden Selçuk, yöresel ürünlerden satın aldı.

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