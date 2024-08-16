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  4. Aydın'ın Didim ilçesinde başlayan orman yangını, şehir merkezine kadar sıçradı! Polisten "evlerinizi boşaltın" çağrısı

Aydın'ın Didim ilçesinde başlayan orman yangını, şehir merkezine kadar sıçradı! Polisten "evlerinizi boşaltın" çağrısı

16.08.2024 18:21
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.08.2024 18:21
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Aydın'ın Didim ilçesinde başlayan orman yangını, şehir merkezine kadar sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken 20 evin tahliye edildiği öğrenildi. Polisten "evlerinizi boşaltın" çağrısı geldi.

Akyeniköy Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

"EVLERİNİZİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI!

İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken çıkan orman yangını şehir merkezlerine de sıçradı.

Polis, halka "Evlerinizi boşaltın" çağrısında bulunuyor.

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20 EV TAHLİYE EDİLDİ!

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor. AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.

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RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR!

Yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor. Bölgeye iş makinesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alma çalışmaları sürdürülüyor.

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ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR!

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde yaklaşık 17:45 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyürken, alevler bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bu arada söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi 10 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

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Yangın ihbarının alınması ile birlikte Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Bu arada söndürme helikopterleri de yangın bölgesine sevk edilerek alevlere havadan müdahale etti.

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Sarp arazideki ormanlık alanda hızla büyüyen yangının Ömerpınarı Mahallesi’nde etkili şekilde devam ediyor. Köyün tedbir amaçlı boşaltılması istendi.

AYDIN VALİSİ BÖLGEDE!

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan ilçesindeki orman yangını bölgesine gelerek yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığını ifade ederek, devletimizin tüm imkanları ile yangınla mücadeleye devam ettiklerini açıkladı.

Vali Canbolat açıklamasında; “İlimizde de bugün öğle saatlerinde başlayan iki tane büyük yangın vardı. Ve şu an Bozdoğan Alhisar bölgemizde de saat 16.45 itibarı ile başlayan ve rüzgarın etkisi ile hızla bölgeye yayılan geniş bir alana yayılan yangınla karşı karşıyayız. Yanan alan ağırlıklı olarak ormanlık bir bölge. Bölgede 3 helikopter, 2 uçak bugün müdahalede bulundu. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü bir helikopter sabaha kadar çalışmaya devam edecek. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün 38 aracı, 147 personeli bölgede şu an mücadele etmekte. Sağlık müdürlüğümüzün 15 personeli üç ambulansı, bir UMKE ekibi, bir UMKE Tıbbi Müdahale Aracı bölgede görev yapmaktadır. Jandarmamızdan 74 personel ve 16 araç görev yapıyor. Büyükşehirimizin 9 aracı ve 35 personeli de bölgede görev yapmaktadır. Örmepınar Mahallemizde 45 kişiyi şu an itibarıyla yangının yaklaşması nedeniyle tahliye ettik. Geri kalan vatandaşlarımızı da tahliye çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren devletimizin bütün imkanları erken saatlerde yangına müdahale ile ilgili etkin bir mücadeleye devam edeceğiz. Yangın kontrol altına alınmış değil, rüzgarın etkisi ile yayılıyor. Ümit ediyoruz ki kısa bir zamanda yangını çevreleyip kontrol altına alırız” dedi.

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yangın didim Aydın
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