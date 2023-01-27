HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'ın Didim ilçesinde bir koyda ceset bulundu!

Aydın'ın Didim ilçesinde bir koyda ceset bulundu!

27.01.2023 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Didim ilçesindeki bir koyda ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 57 yaşındaki Tarık Çalpan'a ait olduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir koyda ceset bulundu!

Aydın'ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen ve deniz kenarında bulunan 57 yaşındaki Tarık Çalpan'ın cansız bedeni bulundu.

Olay Altınkum Mahallesi 1. Koy mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kıyıda hareketsiz yattığını gören bir vatandaş durumu polise bildirdi.

xw

Ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede 57 yaşındaki Tarık Çalpan'ın kıyıdaki yamaçtan aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Savcılık incelemesinin ardından Çalpan'ın cansız bedeni deniz kenarından çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tarık Çalpan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi sebebiyle otopsi yapılmak üzere Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi!Hakkari'de sahte diş hekimleri yakayı ele verdi!
'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal başlık!
Anahtar Kelimeler:
didim Aydın ceset

En Çok Okunan Haberler

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Bursa'da polis memuru ortalığı kana buladı: 4 ölü

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

Memur emekli maaşında son dakika gelişmesi! Açıklama yapılmıştı, beklenen gün geldi! Maaş farkı ve ek gösterge ödemesi…

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

İzmir'den şaşırtan görüntü: Lapa lapa kar yağdı!

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

Muharrem İnce duyurdu! 4. ittifak geliyor...

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.