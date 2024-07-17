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Aydın'ın tüylerini diken diken eden tamirci: Televizyon onarmaya gittiği evde çekiçle kafalarını ezdi!

17.07.2024 08:43
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Evden gelen sesleri duyan komşular eve gittiklerinde kanları dondu: Televizyon tamircisi evdekilerin başını çekiçle ezmişti! Korkunç olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Evdekilerle tartışma yaşayan tamirci, yaşları 6 ila 60 arasında değişen 4 kişiye saldırdı.

Aydın'ın tüylerini diken diken eden tamirci: Televizyon onarmaya gittiği evde çekiçle kafalarını ezdi!

Tamire gittiği evde sinirlenip gözü dönen televizyon tamircisi evde dehşet saçtı, ortalığı kan gölüne çevirdi. Yanındaki çekiçle önce ev sahibine saldıran tamirci sonra da ev sahibinin eşi, kızı ve torununun da başına vurdu.

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GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜ, ÇEKİCİNE DAVRANDI

Olay, Kardeşköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, televizyon tamirciliği yapan M.G. isimli şahıs H.D.'nin (65) evine gitti. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gözü dönen televizyon tamircisi M.G. yanında bulundurduğu çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vururken daha sonra H.D.'nin eşi N.D. (60) ile kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’nin (6) de başına vurarak yaraladı. Evden gelen sesleri duyarak H.D.'nin evine giden komşular şoke oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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KOMŞULAR TARAFINDAN YAKALANDI

Olayın şüphelisi televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen M.G. gözaltına alındı.

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HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Hastanede tedavi altına alınan H.D.’nin kafa tasında parçalı kırık bulunduğu, sol kaburgasındaki kırıktan dolayı da akciğerleri zarar gördüğü tespit edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eşi N.D.'nin ve torunu B.G.’nin kafa tasındaki çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdiği belirlenirken yoğun bakım servisine alındı. H.D.'nin kızı H.G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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EMNİYET EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olayın ardından şahısların yakınları Nazilli Devlet Hastanesi’nde akın etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aralarında rütbeli askerler de var!Aralarında rütbeli askerler de var!
Anahtar Kelimeler:
Aydın televizyon tamir
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