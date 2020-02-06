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Aydın-İzmir kara yolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Aydın-İzmir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarılarak 112 ekipleri tarafından Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza saat 09:30 sıralarında Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar ile İzmir Selçuk ilçesi Çamlık arasındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda henüz plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada seyir halinde olan bir başka araç daha kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen yolda bazı yolcu ve sürücüler araçlarda sıkıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek kazada araçların içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Araçlardan çıkarılan yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek yaralılar Aydın’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durmunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın izmir Kaza

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