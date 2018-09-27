Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tatbikat

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, polis, itfaiye ile sağlık ekiplerince bomba ve yangın tatbikatı yapıldı. Hastanedeki hastalar ve yakınları, ortaklaşa düzenlenen tatbikatı merakla izledi. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak yangın çıktı. Hastalar, sağlık ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yaralılar, hastane bahçesinde, sedyelerde ilk tedavileri yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Bu sırada hastane bahçesinde şüpheli paket olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, şüpheli paketi fünyeyle kontrollü patlattı. Yangın çıktığı ihbarı alındıktan sonra güvenli yerde oluşturulan kriz masasını ise Başhekim Ferdi Güneş organize etti. Tatbikatı hastanede bulunan hastalar ile yakınları merakla izledi. Başhekim Güneş, "Hastanemizin ikinci katında yangın çıktı. Daha sonrasında hastaların ve yaralıların yangın alanından tahliyesi oldu. Bahçede bulunan şüpheli pakette bomba imha ekibi tarafından imha edildi. Faydalı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.
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