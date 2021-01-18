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Aydın Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı

18.01.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Aydın Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı. Karla güne uyanan çocuklar, soğuğa aldırmadan kar topu oynadı.

Türkiye'de ''deniz, güneş ve kum'' denildiğinde ilk akla gelen yerlerin başındaki Kuşadası'na 6 yıl sonra kar yağdı.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, hafta sonu etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Yaklaşık 45 dakika yağan kar, evlerin çatılarını, zeytin bahçelerini ve ağaçları beyaza bürdü. Çocuklar da sokağa çıkıp, kar topu oynadı.

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücüleri şehir içi yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmalara karşı dikkatli olmaları için uyardı.

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(DHA)

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