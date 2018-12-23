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AYDIN MENDERES MEZARI BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:00 | Son Güncelleme

Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için düzenlenen mezarı başında düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süyelman Soylu da katıldı.

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes için düzenlenen mezarı başında düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süyelman Soylu da katıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in oğlu, Eski Milletvekili Aydın Menderes, ölümünün 7. yılında kabri başında anıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, yakınları ve sevenleri katıldı. Topkapı Anıt Mezar'daki anma töreni Adnan Menderes'in mezarında dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Aydın Menderes'in kabri başına geçilerek Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. Okunan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ümran Menderes, Aydın Menderes'in kabrine karanfil koydu. Törene katılanlara Aydın Menderes anısına lokma tatlısı ikram edildi.

Görüntü dökümü:
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-Aydın Menderes'in mezarından görüntü
-Süleyman Soylu ve Ümran Menderes'ten görüntü
-Adnan menderes'in mezarı başında dua
-Aydın menderes'in mezarı başında anma töreni
-Mezara karanfil bırakılması

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