HABER

Aydın merkezli fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 01:49 | Son Güncelleme

İş vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri kadınları zorla fuhşa sürükledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Aydın, İzmir ve Gaziantep'te eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.D, A.B, E.A, Ç.E, H.B, H.S. ve yabancı uyruklu N.T. "İnsan ticareti, cebir ve tehdit kullanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kadının Türkiye'ye bakıcılık yapma vaadiyle çağrıldığını, daha sonra fuhşa zorlandığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlatmış, ekipler yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ardından İzmir, Gaziantep ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.D. (35), A.B. (47), E.A. (27), Ç.E. (34), H.B. (37), H.S. (46), H.B. (38) ve yabancı uyruklu N.T'yi (38) gözaltına almıştı.

Şüphelilerin, uluslararası suç şebekesi üyesi olduğu, yurt dışındaki suç ortakları aracılığıyla kadınları bakıcı olarak çalışmalarını sağlama vaadiyle uçak ve yol masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdikleri ve fuhşa sürükledikleri iddia edilmişti.

İstanbul'da bu sabah! Trafik felçİstanbul'da bu sabah! Trafik felç
Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladıArnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı
Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktıMilli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş Jandarma operasyon tutuklama

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.