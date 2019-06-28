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Aydın merkezli "konteyner dolandırıcılığı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

İnternetten konteyner satışı yaptığını vadederek, 12 ilde 45 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 11 kişi, Aydın ve Kocaeli'deki eş zamanlı operasyonla yakalandı

Aydın ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda konteyner satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin internet üzerinden konteyner almak için kapora yatırdığı ancak ürünün teslim edilmediği ve bir şebeke tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştirilen kişilerin Kocaeli'de örgütlü olarak çalıştığını belirledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 2 kadının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 45 bin liralık çek, 12 bin 680 liralık senet ile 11 bin liralık nakit para ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Zanlılar, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Şüphelilerin, internetteki alışveriş sitelerine satılık konteyner ilanı koyduğu, alıcılardan kapora aldıktan sonra bu kişileri telefondan engelledikleri, 12 ilde 45 kişiyi benzer yöntemle dolandırdıkları öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
çete dolandırıcılık konteyner

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