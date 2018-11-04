Aydın merkezli tarihi eser operasyonu

Aydın merkezli 5 ilde tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yapanlara yönelik kent merkezi, Muğla, Ankara, İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında bir uzman jandarma ile bir jandarma astsubayın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada çok sayıda kazma ve dedektör ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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