HABER

Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 465 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo 828 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 11 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

PARTNERİlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....İlk defa göreceksiniz! İşte İstanbul'da toplu idamın fotoğrafı....
Uğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusuUğur Okulları’nda Cumhuriyet Balosu coşkusu
Kangal köpeği 'Kezban', kuzulara da annelik yapıyorKangal köpeği 'Kezban', kuzulara da annelik yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
narkotik operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Öğretmen olma şartı değişiyor! Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Gündemi sarsacak iddia! "Bahçeli, İstanbul'da Kadir Topbaş sürprizi yapabilir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.