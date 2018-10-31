Aydın merkezli uyuşturucu operasyonu

Aydın merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Aydın, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 465 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo 828 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 11 fişek ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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