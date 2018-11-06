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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satanlara yönelik Aydın, İstanbul ve Samsun'da önceden belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.Ö., M.K., O.Y., Y.Ç., B.A., Ş.M. ve O.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 465 gram skunk, 327 gram metamfetamin, 23 gram esrar, 1500 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 11 dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.Ö. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.Y., Y.Ç., B.A., Ş.M. ve O.B. ise tutuklandı.

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