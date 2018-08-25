Aydın sahillerinde bayram tatili bereketi

Ege Bölgesi'nin turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda turistin tercihi oldu.

Doğası ve kültürel zenginliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kuşadası, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı.

Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen tatilciler, Kadınlar Denizi ve Sevgi Plajı'nın yanı sıra Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyları tercih etti.

AA muhabirine açıklama yapan Kuşadası Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Bülent İlbahar, ilçede bayram tatili süresince nüfusun yaklaşık 1,5 milyona çıktığını aktardı.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden de otellerin tamamen dolduğunu, rezervasyonsuz gelen misafirlere yer bulamadıklarını belirtti.

Özden, "Bu yoğunluk bizim için sevindirici oldu. Hem esnaf hem otelcinin yüzü güldü. Ramazan Bayramı tatiline oranla turist sayısında yüzde 50 artış yaşandı." diye konuştu.

- "Dolu dolu bir bayram geçirdik"

Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de bayram tatili dolayısıyla ilçede adeta adım atacak yerin kalmadığını söyledi.

Cengiz, "5 yıldızlı otelden butik otele kadar bütün otellerimiz tamamen doldu. Hatta belediyeye ait çadır kampları bile kapasitesinin üzerine çıktı. Günübirlik evlerde yer kalmadı. Dolu dolu bir bayram geçirdik diyebilirim. Yaklaşık 1 milyon kişinin ilçemize geldiğini tahmin ediyoruz." dedi.

Öte yandan bayram tatilinin bitimine bir gün kalmasından dolayı her iki ilçenin çıkışlarında yoğun araç trafiği yaşanıyor.

