Aydın sahillerinde deniz keyfi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı.

Sıcaklığın 25 derece olduğu Didim'de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillere adeta akın etti.

İlçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı. Turistlerin bazıları denizin keyfini çıkarırken, bazıları da kumsalda güneşlenip kitap okumayı tercih etti.

Kuşadası ilçesinde de 5 yıldızlı otellerin sahillerinde özellikle Almanya ve Hollanda'dan gelen turistler yoğunluk oluşturdu.

Hollandalı Cor Vandongen, AA muhabirine, ülkesinde hava sıcaklığının şu an sıfırın altına indiğini belirterek, "Kuşadası'nda gerçekten muhteşem bir hava var. Orada neredeyse donarken, burada denize giriyoruz. Bu mükemmel bir şey." dedi.

Vandongen, Türkiye'nin yemeklerini ve insanlarını çok beğendiğini, tatil için yine burayı tercih edeceğini ifade etti.

Almanya'dan gelen Hülya Durgun ise yaşadığı ülkede ekim ayında böylesi güzel bir havayı bulmanın çok zor olduğunu, sıcak havanın tadını çıkarmak için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

