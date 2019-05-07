Aydın şehidini uğurladı

Burhan CEYHAN- Mücahit BEKTAŞ/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş (24), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un bu sabah memleketi Aydın'a getirilen cenazesi, önce Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Daha sonra askerler tarafından hastane morgundan alınan şehit Sözleşmeli Piyade Er Akkuş'un cenazesi ilk olarak Ortaklar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından 2 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı öğrenilen şehidin cenazesi, ikindide Ortaklar Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Kara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çevre ilçelerin belediye başkanları, şehidin annesi Nazife Akkuş, ablası Münevver Duran, kardeşleri Yasemin Demirkapu ve Erkan Akkuş'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ağabeyinin tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Erkan Akkuş, taziyeleri kabul etti. Bir ara ağabeyinin tabutuna sarılan Erkan Akkuş, "Sen 95 kiloluk bir adamdın, seni nasıl böyle devirdiler" diyerek, gözyaşı döktü. Nazife Akkuş da kızları Münevver Duran ve Yasemin Demirkapu ile birlikte oğulunun tabutuna sarılıp, öptü. Anne ve kızlarının tabuta sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Anne ve 2 kızı, yakınları tarafından sakinleştirilerek tabuttan uzaklaştırıldı.

Cenaze namazı kılınırken ön safta yer alan şehidin kardeşi Erkan Akkuş, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda, bando eşliğinde taşınan şehidin tabutu, cenaze aracı ile Ortaklar Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Şehit Akkuş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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