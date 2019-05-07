HABER

Aydın şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:28 | Son Güncelleme

 ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş (24), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Burhan CEYHAN- Mücahit BEKTAŞ/GERMENCİK (Aydın), (DHA)- ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş (24), memleketi Aydın'ın Germencik ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada ağır yaralanan ve askeri helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş'un bu sabah memleketi Aydın'a getirilen cenazesi, önce Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu. Daha sonra askerler tarafından hastane morgundan alınan şehit Sözleşmeli Piyade Er Akkuş'un cenazesi ilk olarak Ortaklar Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından 2 yıldır sözleşmeli piyade er olarak görev yaptığı öğrenilen şehidin cenazesi, ikindide Ortaklar Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Kara, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çevre ilçelerin belediye başkanları, şehidin annesi Nazife Akkuş, ablası Münevver Duran, kardeşleri Yasemin Demirkapu ve Erkan Akkuş'un da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Ağabeyinin tabutun başından bir an olsun ayrılmayan Erkan Akkuş, taziyeleri kabul etti. Bir ara ağabeyinin tabutuna sarılan Erkan Akkuş, "Sen 95 kiloluk bir adamdın, seni nasıl böyle devirdiler" diyerek, gözyaşı döktü. Nazife Akkuş da kızları Münevver Duran ve Yasemin Demirkapu ile birlikte oğulunun tabutuna sarılıp, öptü. Anne ve kızlarının tabuta sarılarak ağlaması yürekleri dağladı. Anne ve 2 kızı, yakınları tarafından sakinleştirilerek tabuttan uzaklaştırıldı.

Cenaze namazı kılınırken ön safta yer alan şehidin kardeşi Erkan Akkuş, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda, bando eşliğinde taşınan şehidin tabutu, cenaze aracı ile Ortaklar Mahalle Mezarlığı'na getirildi. Şehit Akkuş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor
Karayolu çöktüKarayolu çöktü
İntihar girişimini bu sözlerle engellediİntihar girişimini bu sözlerle engelledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.