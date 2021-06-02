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Aydın Ticaret Borsası

02.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra mısır2,602,60Sızma zeytinyağı26,0026,00Naturel ham zeytinyağı, dökme21,0024,00

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İkindi
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Çarşamba

Cinali Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Şahincı Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
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