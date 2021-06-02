Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Sıra mısır2,602,60Sızma zeytinyağı26,0026,00Naturel ham zeytinyağı, dökme21,0024,00



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