Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir21,0021,00Naturel ham zeytinyağı21,2024,00Sızma zeytinyağı25,5025,50



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