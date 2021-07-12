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Aydın Ticaret Borsası

12.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir21,0021,00Naturel ham zeytinyağı21,2024,00Sızma zeytinyağı25,5025,50

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