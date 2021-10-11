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Aydın Ticaret Borsası

11.10.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir23,0039,00Sızma zeytinyağı25,2525,25Sıra mısır2,702,71

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Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Kusadasi
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