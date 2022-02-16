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Aydın Ticaret Borsası

16.02.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı40,0040,00Dana eti karkas60,0062,50

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