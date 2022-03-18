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Aydın Ticaret Borsası

18.03.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının litresi en düşük 38,70 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı 38,70 42,50Çam fıstığı 693,07 725,00

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