Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının litresi en düşük 38,70 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı 38,70 42,50Çam fıstığı 693,07 725,00



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