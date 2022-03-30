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Aydın Ticaret Borsası

30.03.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)St1 mahlıç42,0042,00Kuru incir22,0057,00

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