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Aydın Ticaret Borsası

27.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 42 lira, en yüksek 67 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı40,0054,46Kuru incir42,0067,00Siyah salamura zeytin4,604,60

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