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Aydın Valiliği, fırtınaya karşı tedbirlerin alındığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

 AYDIN Valiliği, Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı kriz merkezi oluşturdu.

Aydın Valiliği, fırtınaya karşı tedbirlerin alındığını açıkladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı kriz merkezi oluşturdu. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin izinlerinin iptal edildiği, izindeki personelin de göreve çağrıldığı duyuruldu.
Aydın Valiliği, yarın etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle yazılı açıklama yaparak, tüm tedbirlerin alındığını duyurdu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması, çatıların uçması ve ağaçların devrilmesine karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Kriz Merkezi Başkanı, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, "Orta Akdeniz'de oluşup, Ege Bölgesi'ne doğru ilerleyen ve saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi ve olası olumsuzluklara anında müdahale edilebilmesi için Aydın Valiliği olarak kriz merkezi oluşturduk. Hafta sonu merkezimizde 16 birimde amir ve personellerimiz, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulunacak. Vatandaşlarımız çatıların uçması, çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olsun. Bu gibi olayların yaşanabileceği yerlerden uzak dursun. Umarız hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanamaz" dedi.
Ayrıca Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce (AFAD) gerekli tedbirlerin alındığı da hatırlatıldı, şu ifadelere yer verildi:
"Aydın AFAD, 7 gün 24 saat göreve hazır bulunmaktadır. Aydın Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokularak sel, fırtına, kasırga ve benzeri afetlerin meydana getireceği zararı önlemek için ilgili hizmet grup başkanları Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde hafta sonu ve afetin bitimine kadar toplantıya çağrılarak, koordine edilmiş ve tüm hazırlıklar yapılmıştır."

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Aydın Valiliği, fırtınaya karşı tedbirlerin alındığını açıkladı

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