Aydın ve Balıkesir'de oruç kaçta açılacak? Aydın ve Balıkesir sabah namazı ve akşam namazı vakti

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Aydın ve Balıkesir'de oturan vatandaşlar Aydın ve Balıkesir iftar saatlerini merak ediyor. Peki Aydın ve Balıkesir'de iftar ve sahur kaçta? Aydın ve Balıkesir'de akşam ezanı kaçta okunuyor?

AYDIN VE BALIKESİR'DE İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE AYDIN VE BALIKESİR İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Aydın'da ilk imsak 05:04, ilk iftar ise 19:49 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:16'da Aydın'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Aydın imsakiyesi:

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Balıkesir'de ilk imsak 04:59, ilk iftar ise 19:51 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:20'de Balıkesir'de son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.