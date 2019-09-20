Aydın ve Denizli emniyet müdürleri değişti

Burhan CEYHAN- Deniz TOKAT/AYDIN, DENİZLİ (DHA) - RESMİ Gazete'de bugün yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi kapsamında Aydın ve Denizli il emniyet müdürleri değişti. Aydın'a Mehmet Suat Ekici, Denizli'ye Kenan Yıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'un yerine Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici atandı. Baştuğ ise Emniyet Genel Müdürlüğü'nde merkeze alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir merkeze çekilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ise Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Demir, Denizli Emniyet Müdürü'yken 2014'te Konya'ya atanmış, 2 yıl görevin ardından Denizli'deki görevine geri dönmüştü.

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