Aydın ve İzmir'deki kayıp kızlar her yerde aranıyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Elif Yalçıntürk'ten 3, İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Pınar Ezgi'den de 2 gündür haber alınamıyor.

Yeni Asır’ın haberine göre kayıp genç kızlar için güvenlik güçleri alarma geçerken, ailelerin tedirgin bekleyişi sürüyor.

"ÇOK KORKUYORUZ"



Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Elif Yalçıntürk'ten 3 gündür haber alınamıyor. Ortaklar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte kaldığı evden gece yarısı ayrılan Elif Yalçıntürk, kayıplara karıştı.

Kızlarının hayatından endişe eden aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşine bir an önce kavuşmayı istediğini söyleyen abla Nihal Yalçıntürk, "Kardeşim kendi isteğiyle gittiyse geri gelmesini istiyoruz. Ama kaçırıldıysa görenler ve duyanlar emniyete ya da bize haber versin. Çok korkuyoruz" dedi.

"DEDESİNDE KALMIŞTI"



Tire'de özel bir lisede okuyan ve iki gün önce dedesi Kadir Ezgi'nin evinden "okula gidiyorum" diyerek ayrılan Pınar Ezgi'den (15) bir daha haber alınamadı. Polis ve jandarma arama başlatırken, baba Selim Ezgi evleri ilçe merkezinden uzak olduğu için kızının pazartesi günü dedesinde kaldığını belirterek, "Kızıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Görenler insaniyet namına haber versin" dedi.

