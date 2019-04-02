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Aydın ve İzmir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

 AYDIN ve İzmir'de, polisin eş zamanlı düzenlediği kaçak içki operasyonunda litrelerce kaçak üretilen sahte içki ve içki şişelemekte kullanılan malzemeler ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN ve İzmir'de, polisin eş zamanlı düzenlediği kaçak içki operasyonunda litrelerce kaçak üretilen sahte içki ve içki şişelemekte kullanılan malzemeler ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 29 Mart'ta, Aydın ve İzmir'deki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 180 litre etil alkol, kaçak üretildiği belirlenen 175 litre rakı, 28'i sahte bandrollü, 1'i bandrolsüz toplam 29 şişe şarap, 2 bin 690 şişe kapağı, 1824 adet sahte TAPDK bandrolü, çeşitli türlerde toplam 960 boş içki şişesi, şişe üzerine yapıştırılan rulo marka etiketi, 1.4 litre anason ele geçirildi. 2'si İzmir, 1'i de Aydın'da olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün (pazartesi) adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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