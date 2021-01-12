YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

12.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın batı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.Meteoroloji 2.

Aydın’ın batı ilçelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın’da yarın (12.01.2021) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Ege Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Aydoğan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Aydın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Aydın Ticaret Borsası, Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı

Aydın Ticaret Borsası, Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1 yaralı

Aydınlı gazeteciler; “Arkadaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız”

Aydınlı gazeteciler; “Arkadaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız”

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.