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"Aydın'a memba kalitesinde içme suyu verilecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bugün itibarıyla yeni arıtma tesisinde arıtılan su, Aydın ilimizde ilk olarak Kızılcaköy Mahallemizde musluklardan akmaya başlamıştır. Tamamlanan çalışmalar kapsamında Aydın ve civar yerleşimlerine memba kalitesinde içme suyu verilecektir"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İçme Suyu Eylem Planı çerçevesinde yeni arıtma tesisinde arıtılan suyun Aydın'da musluklardan akmaya başladığını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığını, DSİ olarak 81 il için İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladıklarını, bu plan çerçevesinde şehirlerin ve ilçelerin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Aydın halkına yeni bir müjde vermenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Aydın, "Bugün itibarıyla yeni arıtma tesisinde arıtılan su, Aydın ilimizde ilk olarak Kızılcaköy Mahallemizde musluklardan akmaya başlamıştır. Tamamlanan çalışmalar kapsamında Aydın ve civar yerleşimlerine memba kalitesinde içme suyu verilecektir." ifadesini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Aydın, Proje ile Aydın il merkezi, İncirliova ilçe merkezleri ve 27 mahalle olmak üzere toplam 29 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar 72 milyon metreküp olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının, yapımı daha önce DSİ tarafından tamamlanarak işletmeye açılan İkizdere Barajı ve Tabakhane Regülatörü'nden karşılanacağını aktardı.

Projede 97 bin 530 metre isale hattı, 65 bin metreküp/gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 1 regülatör, 10 depo ve 6 terfi merkezi bulunduğunun altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Projedeki depo ve terfi merkezlerinin elektrik, otomasyon ve çevre düzenleme işleri ile mevcut depo bağlantı işleri yapılmakta olup, tüm imalatları tamamlanarak dezenfeksiyonu yapılan isale hatlarından mevcut Kızılcaköy Deposu'na yeni arıtma tesisinde arıtılmış su, 13 Kasım 2018 tarihi itibarıyla verilmeye başlanmıştır. Bu projelerin yapımında en büyük destekçimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyor, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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DSİ içme suyu İçme Suyu Eylem Planı Kızılcaköy

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