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Aydın'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 09:19 | Son Güncelleme

VAN'da buzlanma sebebiyle askeri araç devrildi.

Burhan CEYHAN / NAZİLLİ(Aydın),(DHA) - VAN'da buzlanma sebebiyle askeri araç devrildi. Kazada Teğmen Muhammet Can Sevim (28) şehit oldu. 3 ay önce ilk görev yeri olan Van'a tayin olan Teğmen Muhammet Can Sevim'in eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Van'ın Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda tim komutanı olarak görev yapan Teğmen Muhammet Can Sevim'in içerisinde olduğu araç, akşam saatlerindeki intikal sırasında buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, üç ay önce İstanbul Tuzla Askeri Akademisi'nden mezun olan ve ilk görev yeri olan Çaldıran İlçesi Jandarma Komutanlığı'na atanan Teğmen Muhammet Can Sevim şehit oldu. Sevim'in şehit haberi Aydın'ın Nazilli ilçesi Arslanlı Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki baba ocağına ve Yıldıztepe Mahallesi Belediye Konutları'nda oturan Şehidin Eşine askeri ve emniyet yetkililerince verildi. Şehit haberinin ailesine ve eşine verildiği sırada evlerin önünde ambulanslar hazır bekletildi. Şehit haberini öğrenen Şehidin Babası Cahit Sevim ile Anne Semra Sevim'i yetkililer sakinleştirdi. Altı ay önce dünya evine giren ve beş aylık hamile olduğu öğrenilen Şehidin Eşi Özlem Sevim'e acı haberi, Kaymakam İbrahim Küçük ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş verdi. Adalet Sarayı'nda memur olarak çalıştığı öğrenilen Özlem Sevim, şehit haberinin ardından fenalık geçirdi. Acılı eş, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek gözlem altına alındı. Acı haberin duyulmasının ardından Şehidin baba ocağı ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Teğmen'in naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Van'dan İzmir'e, oradan da karayolu ile Nazilli'ye getirilecek. Şehidin naaşı burada düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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